Украина может остаться без Coca-Cola

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Замдиректора Европейской ассоциации бизнеса Светлана Михайловская в интервью украинской радиостанции заявила, что несколько компаний, среди которых есть Coca-Cola Ukraine, Carlsberg Ukraine, PepsiCo, будут вынуждены приостановить производство, сообщает РБК.
В июне «Днепроазот», который производит жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, предупредил о прекращении поставок из-за слишком высоких цен на газ.
Предприятия, которые используют питьевую воду, не имеют запасов хлора по правилам системы безопасности. Поэтому производство может остановиться.
«На сегодняшний день идет речь об остановке одного предприятия», — отметила Михайловская.
Также она рассказала, что проблема с нехваткой хлора затронет и население, поскольку без хлорирования воду в краны воду подавать нельзя.
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