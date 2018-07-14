Продлен набор артистов на перформанс Степана Пектеева «Русский лес»

Набор артистов продлен до 15 июля включительно.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). На перформанс режиссера Степана Пектеева «Русский лес» приглашаются артисты, владеющие языками коренных народов окрестных регионов – татарским, марийским, горномарийским, чувашским, мордовским, удмуртским, башкирским и другими. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки современного искусства «Живой город».



Набор артистов продлен до 15 июля включительно. Постановка «Русский лес» – это история о взаимодействии языков и культур.



Для участия необходимо прислать короткое видео (не более трех минут) с небольшим рассказом о себе. Это может быть случай из детства, описание любимого места, рассказ о полученном опыте; национальная сказка или миф. В видео должна звучать как русская, так и родная речь. Ролик нужно прислать на почту zhivoy_gorod@mail.ru до 15 июля включительно.



Перформанс будет создаваться совместно с артистами на V театральной лаборатории «Свияжск АРТель», которая состоится с 26 июля по 5 августа на острове Свияжск.



Степан Пектеев – режиссер БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург). Поставил спектакли «Даниил Хармс. Маршрут №2» (постановка «Маршрут старухи»), «Рыбка», «Морская принцесса», «Театр Полины», «Мюнхаузен» и другие. Является обладателем множества наград.