ДТП произошло накануне днем напротив дома №11 по улице Геофизическая.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске в вылетевшей с дороги иномарке пострадали двое детей и автоледи, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП напротив дома №11 по улице Геофизическая пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.

Легковушка «Хонда» наехала на дороге на выступ. 25-летняя автоледи не смогла справиться с управлением и вылетела с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии женщина-водитель, а также новорожденная девочка и 8-летний мальчик получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники ПСЧ №9 отключили аккумулятор у разбитой машины, что исключило возможное возгорание.

