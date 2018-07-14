Рустам Минниханов прибыл в Курган на Сабантуй

Рекомендуем
Фото: Рамис Латипов, instagram.com/rusminnikhanov/
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки прибыл в Курганскую область, где также посетит Всероссийский сельский Сабантуй, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Сабантуй проходит в селе Альменево. Татарстан на празднестве представит Кукморский муниципальный район.
Кроме того, Президент республики встретится с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным. Также в рамках поездки будет подписан План мероприятий, который направлен на реализацию Соглашения между РТ и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном партнерстве.
Следующая новость
Татарстан должен использовать пиар-эффект от чемпионата мира по футболу для увеличения туристического потока, подчеркнул Иванов.
ДТП произошло накануне днем напротив дома №11 по улице Геофизическая.
Инициатор проекта – победитель Международной олимпиады по татарскому языку и литературе Юто Хишияма.
Сабантуй проходит в селе Альменево Курганской области.
С 14 по 16 июля в республике степень пожарной опасности будет достигать четвертого класса.
Туристический продукт, разработанный в Татарстане, привлекателен для туристов из ОАЭ, подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму.
Инцидент произошел вчера днем в Приволжском районе города.
Специальные датчики контролируют концентрацию вредных химических соединений в выбросах завода.
Госкомитет РТ по туризму намерен развивать рыболовный туризм в акватории Волжско-Камского бассейна и Куйбышевского водохранилища.
Медали «За доблестный труд» получили жители района – Гумар Рамазанов, Павел Лядков, Иван Митрошин.
Участок в районе дома № 10 будет перекрыт с 23 июля до 4 августа.
Рейд организовали в рамках «Народного контроля», а также партийного проекта «Крепкая семья».
На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, рестлинге, гиревом спорте.
Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан.
Экскурсанты посетили музей Гражданской войны и совершили обзорную экскурсию, любуясь красотами этого старинного города с его необычной историей.
В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.
Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.
В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.