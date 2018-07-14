Рустам Минниханов прибыл в Курган на Сабантуй

Сабантуй проходит в селе Альменево Курганской области.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки прибыл в Курганскую область, где также посетит Всероссийский сельский Сабантуй, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сабантуй проходит в селе Альменево. Татарстан на празднестве представит Кукморский муниципальный район.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Июл 2018 в 11:34 PDT

Кроме того, Президент республики встретится с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным. Также в рамках поездки будет подписан План мероприятий, который направлен на реализацию Соглашения между РТ и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном партнерстве.