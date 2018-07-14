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Татар-информ

14 июля 2018, 10:22

Общество

В Японии начали переводить на японский язык новости с татароязычных ресурсов

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Инициатор проекта – победитель Международной олимпиады по татарскому языку и литературе Юто Хишияма.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Три добровольца из Японии начали проект по переводу на японский язык новостей, опубликованных на татароязычных ресурсах. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил инициатор проекта Юто Хишияма.

Юто Хишияма в 2014 году стал обладателем Гран-при Международной олимпиады по татарскому языку и литературе в Казани.

Проект создан с целью рассказать о Татарстане и татарах.
«У проекта две цели. Первая – доносить до японцев новости татарского мира, вторая – помочь лучше освоить татарский язык, практикуясь на переводах», – говорит Юто Хишияма.

По словам Юто, идея проекта родилась давно. «В 2013-2014 годах я создал свой блог и начал переводить новости на татарском и башкирском языках на японский язык. Взял разрешение у 7 сайтов, включая «Татар-информ». Но одному вести проект было сложно, поэтому работа приостановилась. В августе 2015 года вместе с победителем V олимпиады Мидзуки (победитель V Международной олимпиады по татарскому языку и литературе Никамура Мидзуки – прим. Т.-и) мы открыли новый сайт под названием «Акбарс». Я возобновил работу по переводам и начал размещать новости в рубрике на этом сайте. Однако в последние 1-2 года работа вновь прервалась. Желание снова взяться за переводы появилось только вчера», – рассказал он.

Автор проекта признается, что воодушевил его на это друг Хиде, который сейчас усиленно занимается изучением татарского, чтобы принять участие в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.

«Я предложил идею с переводом новостей еще троим – Хидэ, Мидзуки и Чихиро, которые тоже изучают татарский. Хидэ и Чихиро согласились. Сегодня на сайте «Акбарс» создал страницу этого проекта, перевел один текст и разместил на ней. Хидэ и Чихиро также приступили к переводу», – сказал Юто.

Чихиро Тагучи в этом году занял первое место в Олимпиаде.

Юто Хишияма также сообщил, что на странице проекта он опубликовал фотографию, сделанную им во время посещения офиса ИА «Татар-информ».

Сайт «Акбарс» – первый информационный сайт о татарах на японском языке. Материалы сайта рассказывают о том, кто такие татары, об их кухне, музыке, национальном костюме, о достопримечательностях Казани.

«Сегодня в Японии еще мало информации о Татарстане и татарской культуре, особенно информации, полученной через японский язык, недостаточно. Однако отношения между Японией и татарским народом глубоки, например, татары оказали большое влияние на ислам в современной Японии. Кроме того, татарская культура богата и глубока, и, несомненно, она наверняка привлечет многих людей», – говорится на главной странице сайта.

Блог Хидэ: https://yapon-burese.hatenablog.com/

Переведенная статья: http://tat-inform-aqbars.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

 

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