С 14 по 16 июля в РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов

Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). С 14 по 16 июля в Республике Татарстан местам будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Степени опасности присвоен 4 класс.
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Директор «Татаркино» уточнила, что новый фильм будет не только о футболе.
В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников.
Национальные виды спорта и игры необходимо включить в программу развития детского спорта, считает депутат.
Верблюжья ферма существует под Казанью уже около пяти лет.
Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова рассказала о развитии детского синхронного плавания в Татарстане.
К июлю 2018 года в РТ на базе школ работают 442 спортивных клуба, в которых занимаются 60 тыс. учащихся.
Во время чемпионата мира в Казани появились еще несколько паблик-артов с футбольной тематикой.
День металлурга отмечается ежегодно в России в третье воскресенье июля.
Глава «Оргкомитета „Россия-2018“» оценил работу, которая велась в стране по подготовке к мировому спортивному событию.
За время мундиаля были распространены около 3 млн билетов.
Президент РТ отметил, что торгово-экономическое партнерство между двумя регионами показывает позитивную динамику роста.
Бесплатными поездами во время мундиаля воспользовались более 300 тыс. человек.
Участниками парада станут 40 автомобилей из России (в том числе команда «КАМАЗ-мастер»), Казахстана и Китая.
Татарстан должен использовать пиар-эффект от чемпионата мира по футболу для увеличения туристического потока, подчеркнул Иванов.
ДТП произошло накануне днем напротив дома №11 по улице Геофизическая.
Инициатор проекта – победитель Международной олимпиады по татарскому языку и литературе Юто Хишияма.
Сабантуй проходит в селе Альменево Курганской области.