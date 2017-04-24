С 14 по 16 июля в РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов

С 14 по 16 июля в республике степень пожарной опасности будет достигать четвертого класса.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). С 14 по 16 июля в Республике Татарстан местам будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Степени опасности присвоен 4 класс.