Почти две недели 13-летнего мальчика искали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Тело пропавшего во время похода подростка нашли в горах под Сочи, сообщает ТАСС.

3 июля одиннадцать школьников вместе в сопровождении взрослых отправились в турпоход вблизи заброшенного села Бабук-Аул. 13-летний подросток в какой-то момент отбился от общей группы и пропал.

Почти две недели мальчика искали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Тело подростка было обнаружено в горах. Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

