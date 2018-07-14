Другие страны заинтересовались «Кортежом»

Все автомобили проекта «Кортеж» производятся в России и предназначены для первых лиц государства.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Другие страны заинтересовались российскими автомобилями проекта «Кортеж», сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков модели.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали, что компания Tawazun из ОАЭ планирует принять участие в производстве моделей Aurus проекта «Кортеж» и вложить 110 млн евро.

Один из создателей, руководитель Центра компьютерного инженеринга Алексей Боровков считает, что повышенный интерес связан с тем, что 2 июля Президент России Владимир Путин показал свой лимузин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну. Данная страна является богатой и много людей, кто готов будет купить автомобили такого класса.

По словам Боровкова, российский Президент также прибудет на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки на своем лимузине, модель уже доставили в Финляндию.

Все машины проекта «Кортеж» производятся в России и предназначены для первых лиц государства. В продаже они появятся в следующем году под брендом Aurus.