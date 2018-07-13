Инцидент произошел вчера днем в Приволжском районе города.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автоледи, сбившей ребенка в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера утром на улице Кул Гали в Приволжском районе Казани автоледи за рулем «Лады» сбила на «зебре» ребенка. На кадрах видеозаписи, опубликованных в соцсетях, видно, как малыша подкидывает на капот, после чего он оказывается под автомобилем.

Двухлетнего мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.

Сейчас решается вопрос о привлечении женщины-водителя к ответственности.

