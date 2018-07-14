Главное
Гендиректор МСЗ в Лейпциге: Нет никаких данных о том, что наш завод портит здоровье сотрудников

Татар-информ

14 июля 2018, 09:01

Происшествия

В Гватемале в подлодке обнаружили кокаин с изображением Неймара

Рекомендуем

Всего было изъято более 800 кг наркотиков.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Гватемале в подлодке обнаружили кокаин с изображением Неймара, сообщает РИА Новости.

В небольшой подлодке в 350 км от берегов Гватемалы полицейские обнаружили свыше 800 кг кокаина. На упаковках с наркотиками было изображение бразильского футболиста Неймара.

«Опасный» груз изъяли. Приблизительная цена конфискованного кокаина около полтора миллиона долларов.
 

Следующая новость

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автоледи, сбившей ребенка в Казани
Новости дня
09:54
С 14 по 16 июля в РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов

С 14 по 16 июля в республике степень пожарной опасности будет достигать четвертого класса.

09:40
Другие страны заинтересовались «Кортежом»
09:30
Иванов: Отмена виз между Россией и ОАЭ открыла для Татарстана большие перспективы

Туристический продукт, разработанный в Татарстане, привлекателен для туристов из ОАЭ, подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму.

09:27
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автоледи, сбившей ребенка в Казани

Инцидент произошел вчера днем в Приволжском районе города.

09:06
Ракеты «Кинжал» прошли успешное испытание
09:01
В Гватемале в подлодке обнаружили кокаин с изображением Неймара
08:30
Гендиректор МСЗ в Лейпциге: Нет никаких данных о том, что наш завод портит здоровье сотрудников

Делегация из РТ осмотрела мусоросжигательный завод в швейцарском Люцерне.

08:00
В Татарстане планируется создать рыболовные базы на берегах Волги и Камы

Госкомитет РТ по туризму намерен развивать рыболовный туризм в акватории Волжско-Камского бассейна и Куйбышевского водохранилища.

07:12
Ветеранам Высокогорского района вручены медали «За доблестный труд»

Медали «За доблестный труд» получили жители района – Гумар Рамазанов, Павел Лядков, Иван Митрошин.

06:36
В Казани полностью закроют часть улицы 2-я Ленинградская

Участок в районе дома № 10 будет перекрыт с 23 июля до 4 августа.

05:21
Общественники Елабуги проверили работу летних лагерей

Рейд организовали в рамках «Народного контроля», а также партийного проекта «Крепкая семья».

04:22
В Заинске отпраздновали «Петров день»

На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, рестлинге, гиревом спорте.

03:36
В «Юном парашютисте» 600 воспитанников проходят армейскую закалку

Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан.

02:20
Для жителей Верхнеуслонского района организовали экскурсию на остров-град Свияжск

Экскурсанты посетили музей Гражданской войны и совершили обзорную экскурсию, любуясь красотами этого старинного города с его необычной историей.

01:15
В парке «Россия – моя история» действуют четыре мультимедийные экспозиции

В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.

00:20
Житель Тукаевского района стал победителем федерального Сабантуя

Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.

13.07 23:50
В хозяйстве «Гигант» Тукаевского района школьники трудоустроились помощниками комбайнеров

В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.

13.07 23:38
Глава Еврокомиссии покинул саммит НАТО в инвалидном кресле
13.07 23:32
Навас вернулся в «Рубин»

Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.

13.07 23:26
МИД РФ выразил протест послу Греции в связи с высылкой дипломатов
13.07 23:12
Трамп опоздал на чаепитие к английской королеве
13.07 22:58
В Казани очистили от мусора дно и берега озера Лесное

Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.

13.07 22:36
Владимир Этуш госпитализирован после отдыха за границей
13.07 22:18
Врачи-дайверы из Казани поднимут со дна озера в Мурманской области самолет времен войны

Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.

13.07 22:15
В казанской малосемейке из-за вспышки газовоздушной смеси пострадали мужчина и новорожденный

Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.

События

14 июляСемь фактов про нападающего сборной России Артема Дзюбу

14 июляСергей Иванов: Неймар и Месси потерпели фиаско в Казани, а мы будем на этом зарабатывать

13 июляСамое большое кладбище в Поволжье возводят в Казани: появится ли здесь крематорий?

13 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

13 июляКазанские выходные: чайный фестиваль, кольцевые гонки и мороженое

13 июляАнтрополог Ольга Дренда: «В Польше был осознанно запущен процесс активного забывания переходного периода»

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение