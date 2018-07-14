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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Гватемале в подлодке обнаружили кокаин с изображением Неймара, сообщает РИА Новости.
В небольшой подлодке в 350 км от берегов Гватемалы полицейские обнаружили свыше 800 кг кокаина. На упаковках с наркотиками было изображение бразильского футболиста Неймара.
«Опасный» груз изъяли. Приблизительная цена конфискованного кокаина около полтора миллиона долларов.
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