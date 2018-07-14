Всего было изъято более 800 кг наркотиков.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Гватемале в подлодке обнаружили кокаин с изображением Неймара, сообщает РИА Новости.

В небольшой подлодке в 350 км от берегов Гватемалы полицейские обнаружили свыше 800 кг кокаина. На упаковках с наркотиками было изображение бразильского футболиста Неймара.

«Опасный» груз изъяли. Приблизительная цена конфискованного кокаина около полтора миллиона долларов.

