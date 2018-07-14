Гендиректор МСЗ в Лейпциге: Нет никаких данных о том, что наш завод портит здоровье сотрудников

Делегация из РТ осмотрела мусоросжигательный завод в швейцарском Люцерне.

(Люцерн, 14 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Нет никаких данных о том, что у сотрудников мусоросжигательного завода в Люцерне есть какие-либо проблемы со здоровьем, которые бы объяснялись именно их деятельностью. Об этом делегации из Татарстана рассказал гендиректор предприятия Руди Куммер.

Он объяснил, что рабочие МСЗ проходят проверку здоровья каждые два года.

«Есть две особенности — наши сотрудники меньше болеют, чем в среднем по стране,и весят больше», — отметил Куммер.

Глава завода добавил, что они меньше болеют, потому что часто контактируют с бактериями, и укрепили иммунитет, а большой вес можно объяснить высоким уровнем автоматизации производства.

Группа из РТ прибыла в Швейцарию на ознакомительную экскурсию в завод Renergia в Люцерне — похожие технологии будут использованы в Татарстане при строительстве мусоросжигательного завода.

Как рассказали ИА «Татар-информ» сотрудники завода, в Renergia приходят с экскурсиями представители разных городов и стран каждый месяц. Все дело в новизне завода (его ввели в эксплуатацию в 2015 году) и его экологичности.

Действительно, оказавшись на крыше завода, члены группы заметили, что из трубы не идет дыма, а на площадке совсем не ощущаются неприятные запахи.

Благодаря пятиступенчатой системе очистки из трубы выходят лишь вода в виде пара и азот.

Специальные датчики контролируют концентрацию вредных химических соединений в выбросах завода. Показатели в реальном времени выводятся на мониторы в контрольной комнате.

Кроме того, датчики отслеживают концентрацию пыли у рукавных фильтров, где оседают шлаки, если в течение четырех часов подряд показатели выше нормы, завод автоматически останавливает производство.

Всего на заводе установлено 1,2 тыс. рукавных фильтров.

Образовавшуюся в результате горения мусора энергию передают на соседний бумажный комбинат и окрестности Люцерна.

К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.