В Казани полностью закроют часть улицы 2-я Ленинградская

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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Авиастроительном районе Казани с 23 июля полностью закроют участок дороги по улице 2-я Ленинградская, сообщает пресс-служба мэрии.
Участок в районе дома № 10 будет перекрыт до 4 августа.
Как отметили в Комитете внешнего благоустройства, движение будет закрыто в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей 11-го тепловода. Работы по реконструкции проводит АО «Татэнерго».
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Делегация из РТ осмотрела мусоросжигательный завод в швейцарском Люцерне.
Госкомитет РТ по туризму намерен развивать рыболовный туризм в акватории Волжско-Камского бассейна и Куйбышевского водохранилища.
Медали «За доблестный труд» получили жители района – Гумар Рамазанов, Павел Лядков, Иван Митрошин.
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