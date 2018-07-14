В Казани полностью закроют часть улицы 2-я Ленинградская

Участок в районе дома № 10 будет перекрыт с 23 июля до 4 августа.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Авиастроительном районе Казани с 23 июля полностью закроют участок дороги по улице 2-я Ленинградская, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок в районе дома № 10 будет перекрыт до 4 августа.

Как отметили в Комитете внешнего благоустройства, движение будет закрыто в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей 11-го тепловода. Работы по реконструкции проводит АО «Татэнерго».