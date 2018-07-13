В «Юном парашютисте» 600 воспитанников проходят армейскую закалку

Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). 10 июля состоялось открытие летней смены военно-патриотического палаточного лагеря «Юный парашютист». Сейчас армейскую закалку в Куркачах получат 600 человек, пишут «Высокогорские вести».



Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан. В палаточном лагере «Юный парашютист» дети укрепляют здоровье, обретают новых друзей и готовятся к службе в армии. Смена длится неделю. В каждой палатке живет по восемь человек. Все удобства – душ, умывальники и туалет находятся на улице. Дети спят на металлических кроватях и живут по строгому распорядку дня. Участники смены – представители военно-патриотических клубов, курсанты кадетских школ и просто любители армейской жизни.



Для ребят проводится строевая подготовка, стрельба из огнестрельного оружия, вождение военных «КАМАЗов», мастер-классы от представителей правоохранительных органов республики. Также пройдут игры в пейнтбол, лазертаг, состоятся филиппинский ножевой бой, бой на палках. Кроме этого, для воспитанников лагеря приготовлены веревочные курсы, полоса препятствий, тропа мужества и многое другое.



Руководитель Штаба Юнармейского движения, генерал-майор Александр Бородин надеется, что в Куркачах ребята не только ощутят армейский дух, но и сами покажут отличные результаты в конце смены.