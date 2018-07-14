Общественники Елабуги проверили работу летних лагерей

Рекомендуем
(Елабуга, 14 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). «Народный контроль» под руководством общественного помощника уполномоченного по правам человека в РТ по Елабужскому району Ильнура Шаймарданова проверил условия отдыха местных детей в оздоровительных лагерях. В состав комиссии вошли представители общественных организаций и СМИ.
Своеобразный рейд был организован в рамках двух проектов «Народный контроль» и партийного проекта «Крепкая семья». Делегация побывала в лагерях «Лесная сказка» и «Юный строитель».
«Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская обратилась к муниципалитетам, чтобы проверили лагеря. Мы не проверяем на наличие сколько градусников, например, мы не знаем такой норматив, мы должны изучить и посмотреть как отдыхают дети. Какие здесь созданы условия для детей», – отмечает общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ по Елабужскому району Ильнур Шаймарданов.
Сегодня в «Лесной сказке» отдыхает 41 спортсмен-дзюдоист из «ДЮСШ» №1 «Олимп». За последние несколько лет на ремонт этого лагеря из республиканского бюджета было выделено более 16 млн. руб. Например, отремонтировали пищеблок и спальные корпуса, в этом году за счет местной казны здесь планируется установить спортивную площадку. Каких нареканий в адрес лагеря не было высказано, единственное, общественники отметили, что ДОЛ нуждается в собственном бассейне, пока детей возят в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса в Хлыстово. Также в этом лагере необходима еще одна дополнительная входная группа с подъездным путем.
В лагере «Юный строитель» сегодня отдыхают 145 детей. По мнению, общественников, лагерю нужна новая столовая, которая была бы более вместительной. Кроме того, в ближайших планах – ремонт одного корпуса с реализацией «Доступной среды», чтобы здесь полноценно могли провести свой летний отдых и дети с ограниченными физическими возможностями.
Все рекомендации и итоги проверки будут направлены Сарие Сабурской – уполномоченной по правам человека в РТ.
Следующая новость
Участок в районе дома № 10 будет перекрыт с 23 июля до 4 августа.
Рейд организовали в рамках «Народного контроля», а также партийного проекта «Крепкая семья».
На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, рестлинге, гиревом спорте.
Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан.
Экскурсанты посетили музей Гражданской войны и совершили обзорную экскурсию, любуясь красотами этого старинного города с его необычной историей.
В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.
Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.
В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.
Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.
Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.
Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.
Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.
В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.
Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.
Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.
Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.
На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.