Общественники Елабуги проверили работу летних лагерей

Рейд организовали в рамках «Народного контроля», а также партийного проекта «Крепкая семья».

(Елабуга, 14 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). «Народный контроль» под руководством общественного помощника уполномоченного по правам человека в РТ по Елабужскому району Ильнура Шаймарданова проверил условия отдыха местных детей в оздоровительных лагерях. В состав комиссии вошли представители общественных организаций и СМИ.

Своеобразный рейд был организован в рамках двух проектов «Народный контроль» и партийного проекта «Крепкая семья». Делегация побывала в лагерях «Лесная сказка» и «Юный строитель».

«Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская обратилась к муниципалитетам, чтобы проверили лагеря. Мы не проверяем на наличие сколько градусников, например, мы не знаем такой норматив, мы должны изучить и посмотреть как отдыхают дети. Какие здесь созданы условия для детей», – отмечает общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ по Елабужскому району Ильнур Шаймарданов.

Сегодня в «Лесной сказке» отдыхает 41 спортсмен-дзюдоист из «ДЮСШ» №1 «Олимп». За последние несколько лет на ремонт этого лагеря из республиканского бюджета было выделено более 16 млн. руб. Например, отремонтировали пищеблок и спальные корпуса, в этом году за счет местной казны здесь планируется установить спортивную площадку. Каких нареканий в адрес лагеря не было высказано, единственное, общественники отметили, что ДОЛ нуждается в собственном бассейне, пока детей возят в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса в Хлыстово. Также в этом лагере необходима еще одна дополнительная входная группа с подъездным путем.

В лагере «Юный строитель» сегодня отдыхают 145 детей. По мнению, общественников, лагерю нужна новая столовая, которая была бы более вместительной. Кроме того, в ближайших планах – ремонт одного корпуса с реализацией «Доступной среды», чтобы здесь полноценно могли провести свой летний отдых и дети с ограниченными физическими возможностями.

Все рекомендации и итоги проверки будут направлены Сарие Сабурской – уполномоченной по правам человека в РТ.

