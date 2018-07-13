Житель Тукаевского района стал победителем федерального Сабантуя

Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Житель села Биклянь Тукаевского района, 17-летний борец, кандидат в мастера спорта Ильназ Рамазанов стал победителем федерального Сабантуя в Чебоксарах, пишет районная газета «Светлый путь».

На Сабантуй в Чувашской республике собралось 1500 гостей из 41 региона. Ильназ участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов. Его соперниками стали борцы из республик Марий-Эл, Чувашии, Татарстана, города Тюмени.

По словам спортсмена, о том, что поедет на федеральный Сабантуй, он узнал за два дня, поэтому времени для основательной подготовки не было. Поскольку Сабантуи в Татарстане прошли недавно, Ильназ Рамазанов находился в хорошей форме и занял первое место.

С шести лет он тренируется Марата Мухаммадиева. По словам спортсмена, ему приходилось и побеждать, и проигрывать. Ильназ всегда четко следует наставлениям тренера и благодарен своим родителям, которые поддерживают его и придают сил.