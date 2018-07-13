Для жителей Верхнеуслонского района организовали экскурсию на остров-град Свияжск

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Фото: Волжская новь
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Макуловском сельском поселении Верхнеуслонского района организовали поездку в государственный заповедник «Остров-град Свияжск», пишет «Волжская новь».
Ежегодно в летний период сельчане отправляются по достопримечательным местам республики. На этот раз экскурсанты посетили музей Гражданской войны и совершили обзорную экскурсию, любуясь красотами этого старинного города с его необычной историей.
Экскурсовод Надежда Першина поведала путешественникам, что история острова-града началась в далеком 1550 году, когда русский царь Иван IV, в дальнейшем прозванный Грозным, решил основать город-крепость на территории неприятельского государства Казанского ханства, как форпост русских войск перед взятием Казани.
И с тех пор Свияжск считается первым русским городом на территории Казанского края и колыбелью Православия этих мест. Он относится к малым историческим городам России, имеющим точную дату основания – 24 мая 1551 года.
В июле прошлого года Успенский собор и весь православный монастырский комплекс XVI – XIX веков острова-града Свияжск удостоен всемирного признания, как 29-й объект Российской Федерации в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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