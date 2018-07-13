В парке «Россия – моя история» действуют четыре мультимедийные экспозиции

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» проводит экскурсии о вехах государства с древнейших времен до современности. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.
Экскурсия включает четыре экспозиции – «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945: от великих потрясений до Великой Победы» и «1945 – 2016: Россия – моя история». Наряду с историей России в экспозиции отражена история Татарстана с древнейших времен до наших дней.
Информация в экспозициях отображается с помощью современного оборудования: сенсорных столов и экранов, интерактивных коллажей, проекторов, применяются технологии анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.
Посетители парка могут стать участниками исторических событий, свидетелем главных сражений, узнать увлекательные факты, посмотреть, как увеличивалась территория российского государства.
Общее мультимедийное пространство располагается на территории Казанской ярмарки на площади более 5,5 тыс. кв метров и работает каждый день кроме понедельника, с 10.00 до 19.00 ч. Вход свободный.
В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.
Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.
В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.
Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.
Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.
Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.
Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.
В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.
Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.
Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.
Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.
На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.
Змеи покусали 45-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, обоим была оказана медицинская помощь.
Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку татарстанского моногорода.
На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов.