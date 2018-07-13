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Татар-информ

14 июля 2018, 01:15

Культура

В парке «Россия – моя история» действуют четыре мультимедийные экспозиции

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Фото: Рамиль Гали/архив

В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» проводит экскурсии о вехах государства с древнейших времен до современности. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Экскурсия включает четыре экспозиции – «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945: от великих потрясений до Великой Победы» и «1945 – 2016: Россия – моя история». Наряду с историей России в экспозиции отражена история Татарстана с древнейших времен до наших дней.

Информация в экспозициях отображается с помощью современного оборудования: сенсорных столов и экранов, интерактивных коллажей, проекторов, применяются технологии анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Посетители парка могут стать участниками исторических событий, свидетелем главных сражений, узнать увлекательные факты, посмотреть, как увеличивалась территория российского государства.

Общее мультимедийное пространство располагается на территории Казанской ярмарки на площади более 5,5 тыс. кв метров и работает каждый день кроме понедельника, с 10.00 до 19.00 ч. Вход свободный.

 

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