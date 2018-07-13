В Заинске отпраздновали «Петров день»

На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, рестлинге, гиревом спорте.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Заинске прошел традиционный праздник «Петров день». Жители и гости города могли посетить несколько площадок – детскую, фольклорную, спортивную, сообщает «Заинск-информ».



На основной площадке состоялось открытие торжества с участием известных артистов со всего Татарстана – Зульфии Шакировой, Светланы Минеевой, Вадима Захарова, Владимира Васильева, Ильсии Бадретдиновой. Здесь же проходили состязания по вязанию веников или распилке дров.



На фольклорной площадке все желающие могли принять участие в конкурсах «Питрау чибюэре», «Оригинальная окрошка», «Петровский квас», «Питрау себеркесе», «Самая народная уха», «Ловля рыбы».





На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, мас-рестлинге, гиревом спорте.



Праздник посетил глава района Разиф Каримов и многие известные люди республики – среди них писатель Рабит Батулла.