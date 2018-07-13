В Заинске отпраздновали «Петров день»

Фото: zainsk-inform.ru
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Заинске прошел традиционный праздник «Петров день». Жители и гости города могли посетить несколько площадок – детскую, фольклорную, спортивную, сообщает «Заинск-информ».
На основной площадке состоялось открытие торжества с участием известных артистов со всего Татарстана – Зульфии Шакировой, Светланы Минеевой, Вадима Захарова, Владимира Васильева, Ильсии Бадретдиновой. Здесь же проходили состязания по вязанию веников или распилке дров.
На фольклорной площадке все желающие могли принять участие в конкурсах «Питрау чибюэре», «Оригинальная окрошка», «Петровский квас», «Питрау себеркесе», «Самая народная уха», «Ловля рыбы».
На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, мас-рестлинге, гиревом спорте.
Праздник посетил глава района Разиф Каримов и многие известные люди республики – среди них писатель Рабит Батулла.
На спортивной площадке любители спорта и профессиональные спортсмены мерились силами в национальной борьбе, армрестлинге, рестлинге, гиревом спорте.
Ребята живут в палатках, ходят в камуфляже, их быт и распорядок дня, приближенный к военному, детально расписан.
Экскурсанты посетили музей Гражданской войны и совершили обзорную экскурсию, любуясь красотами этого старинного города с его необычной историей.
В парке «Россия – моя история» проводятся экскурсии от древнейших времен до современности.
Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.
В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.
Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.
Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.
Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.
Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.
В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.
Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.
Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.
Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.
На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.
Змеи покусали 45-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, обоим была оказана медицинская помощь.