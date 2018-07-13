Ãëàâíîå
Â êàçàíñêîé ìàëîñåìåéêå èç-çà âñïûøêè ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ïîñòðàäàëè ìóæ÷èíà è íîâîðîæäåííûé

Òàòàð-èíôîðì

14 èþëÿ 2018, 08:00

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì). Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

«Ó íàñ ñëàáî çàäåéñòâîâàíà àêâàòîðèÿ Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà, Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà, òî åñòü ïîêà ðûáîëîâíûå áàçû ñóùåñòâóþò â ìèíèìàëüíîì êîëè÷åñòâå», — îòìåòèë Èâàíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â ðåñïóáëèêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïàêåò èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü ïëîùàäêè äëÿ ñîçäàíèÿ ðûáîëîâíûõ áàç íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°

Èâàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Òàòàðñòàíå íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðîðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîöåäóðû âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíâåñòîðàì.

«Ñåé÷àñ îñíîâíîé âîïðîñ — ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòîðà ïî ðàáîòå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì», — äîáàâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.

Ïîëíîå èíòåðâüþ ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. 

Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.

 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìåíäåëååâñê ïðèîáðåòåò ñòàòóñ ÒÎÑÝÐ
Íîâîñòè äíÿ
08:00
Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû

Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

07:12
Âåòåðàíàì Âûñîêîãîðñêîãî ðàéîíà âðó÷åíû ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä»

Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.

06:36
Â Êàçàíè ïîëíîñòüþ çàêðîþò ÷àñòü óëèöû 2-ÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ

Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.

05:21
Îáùåñòâåííèêè Åëàáóãè ïðîâåðèëè ðàáîòó ëåòíèõ ëàãåðåé

Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».

04:22
Â Çàèíñêå îòïðàçäíîâàëè «Ïåòðîâ äåíü»

Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.

03:36
Â «Þíîì ïàðàøþòèñòå» 600 âîñïèòàííèêîâ ïðîõîäÿò àðìåéñêóþ çàêàëêó

Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.

02:20
Äëÿ æèòåëåé Âåðõíåóñëîíñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ íà îñòðîâ-ãðàä Ñâèÿæñê

Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.

01:15
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» äåéñòâóþò ÷åòûðå ìóëüòèìåäèéíûå ýêñïîçèöèè

Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.

00:20
Æèòåëü Òóêàåâñêîãî ðàéîíà ñòàë ïîáåäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî Ñàáàíòóÿ

Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.

13.07 23:50
Â õîçÿéñòâå «Ãèãàíò» Òóêàåâñêîãî ðàéîíà øêîëüíèêè òðóäîóñòðîèëèñü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ

Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.

13.07 23:38
Ãëàâà Åâðîêîìèññèè ïîêèíóë ñàììèò ÍÀÒÎ â èíâàëèäíîì êðåñëå
13.07 23:32
Íàâàñ âåðíóëñÿ â «Ðóáèí»

Èñïàíñêèé çàùèòíèê ñíîâà áóäåò èãðàòü â êîìàíäå Êóðáàíà Áåðäûåâà.

13.07 23:26
ÌÈÄ ÐÔ âûðàçèë ïðîòåñò ïîñëó Ãðåöèè â ñâÿçè ñ âûñûëêîé äèïëîìàòîâ
13.07 23:12
Òðàìï îïîçäàë íà ÷àåïèòèå ê àíãëèéñêîé êîðîëåâå
13.07 22:58
Â Êàçàíè î÷èñòèëè îò ìóñîðà äíî è áåðåãà îçåðà Ëåñíîå

Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ñîáðàëè âîñåìü êóáîìåòðîâ ìóñîðà.

13.07 22:36
Âëàäèìèð Ýòóø ãîñïèòàëèçèðîâàí ïîñëå îòäûõà çà ãðàíèöåé
13.07 22:18
Âðà÷è-äàéâåðû èç Êàçàíè ïîäíèìóò ñî äíà îçåðà â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ñàìîëåò âðåìåí âîéíû

Âîåííûé Ïå-2 ïîñëå ðåñòàâðàöèè óñòàíîâÿò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

13.07 22:15
Â êàçàíñêîé ìàëîñåìåéêå èç-çà âñïûøêè ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè ïîñòðàäàëè ìóæ÷èíà è íîâîðîæäåííûé

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ âå÷åðîì â äîìå ¹9à ïî óëèöå Çóð Àðàì.

13.07 22:00
Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Ëåòíèå âå÷åðà â Åëàáóãå» ïîñåòèëè 11,5 òûñÿ÷è çðèòåëåé

Âî âðåìÿ ïåðâîãî êîíöåðòà âñå òðèáóíû è ïîëÿíà âîêðóã ñöåíû áûëè çàïîëíåíû ñëóøàòåëÿìè.

13.07 21:49
Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê çàíÿëñÿ èññëåäîâàíèåì ìîáèëüíîñòè ðîññèÿí
13.07 21:34
Â Êðåìëå ðàñêðûëè ïîäðîáíîñòè âñòðå÷è Ïóòèíà è Òðàìïà
13.07 21:12
Â Ìàìàäûøñêîì ðàéîíå ÐÒ ïðîéäåò ôåñòèâàëü êðÿøåíñêîé êóëüòóðû «Ïèòðàó»

Â ôåñòèâàëå îæèäàåòñÿ îêîëî äâóõñîò ñàìîäåÿòåëüíûõ èñïîëíèòåëåé è ôîëüêëîðíûõ àíñàìáëåé èç ðåãèîíîâ Òàòàðñòàíà è Ðîññèè.

13.07 21:00
ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â I êâàðòàëå 2018 ãîäà ñòàëî ñàìûì öèòèðóåìûì ÑÌÈ Òàòàðñòàíà

Èíäåêñ öèòèðóåìîñòè àãåíòñòâà ïî èòîãàì ÿíâàðÿ – ìàðòà ñîñòàâèë 464,46.

13.07 20:49
Â Íàöáèáëèîòåêå ÐÒ îòêðûâàåòñÿ ïîñâÿùåííàÿ 125-ëåòèþ Ìàÿêîâñêîãî âûñòàâêà

Ýêñïîçèöèÿ ðàñêðûâàåò ìíîãîãðàííîñòü òàëàíòà ïîýòà, òâîð÷åñòâî êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíî ñ èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè íà÷àëà XX âåêà.

13.07 20:38
Â äîìå îòðàâèâøåãîñÿ æèòåëÿ Ýéìñáåðè íàøëè ôëàêîí èç-ïîä «Íîâè÷êà»
Ñîáûòèÿ

14 èþëÿÑåðãåé Èâàíîâ: Íåéìàð è Ìåññè ïîòåðïåëè ôèàñêî â Êàçàíè, à ìû áóäåì íà ýòîì çàðàáàòûâàòü

13 èþëÿÑàìîå áîëüøîå êëàäáèùå â Ïîâîëæüå âîçâîäÿò â Êàçàíè: ïîÿâèòñÿ ëè çäåñü êðåìàòîðèé?

13 èþëÿÃàçïðîìáàíê: íîâàÿ ìîäåëü ðàáîòû ñ çàñòðîéùèêàìè

13 èþëÿÊàçàíñêèå âûõîäíûå: ÷àéíûé ôåñòèâàëü, êîëüöåâûå ãîíêè è ìîðîæåíîå

13 èþëÿÀíòðîïîëîã Îëüãà Äðåíäà: «Â Ïîëüøå áûë îñîçíàííî çàïóùåí ïðîöåññ àêòèâíîãî çàáûâàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà»

12 èþëÿÍåôòÿíîé ñàììèò-2018: Íîâûå òåõíîëîãèè, ñòàâêà íà ÷åëîâåêà è èìïîðòîçàìåùåíèå

12 èþëÿÁîðüáà ñ ôàíòèêàìè è çâåçäû «Âåëèêîëåïíîãî âåêà» íà êîâðîâîé äîðîæêå çà 30 ìèëëèîíîâ: êàêèì áóäåò XIV Êàçàíñêèé ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî