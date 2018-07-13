Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì). Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
«Ó íàñ ñëàáî çàäåéñòâîâàíà àêâàòîðèÿ Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà, Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà, òî åñòü ïîêà ðûáîëîâíûå áàçû ñóùåñòâóþò â ìèíèìàëüíîì êîëè÷åñòâå», — îòìåòèë Èâàíîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, â ðåñïóáëèêå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïàêåò èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü ïëîùàäêè äëÿ ñîçäàíèÿ ðûáîëîâíûõ áàç íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû.
Èâàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Òàòàðñòàíå íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðîðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîöåäóðû âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èíâåñòîðàì.
«Ñåé÷àñ îñíîâíîé âîïðîñ — ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòîðà ïî ðàáîòå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì», — äîáàâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.
Ïîëíîå èíòåðâüþ ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.
Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.
Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.
Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».
Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.
Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.
Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.
Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.
Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.
Èñïàíñêèé çàùèòíèê ñíîâà áóäåò èãðàòü â êîìàíäå Êóðáàíà Áåðäûåâà.
Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ñîáðàëè âîñåìü êóáîìåòðîâ ìóñîðà.
Âîåííûé Ïå-2 ïîñëå ðåñòàâðàöèè óñòàíîâÿò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ âå÷åðîì â äîìå ¹9à ïî óëèöå Çóð Àðàì.
Âî âðåìÿ ïåðâîãî êîíöåðòà âñå òðèáóíû è ïîëÿíà âîêðóã ñöåíû áûëè çàïîëíåíû ñëóøàòåëÿìè.
Â ôåñòèâàëå îæèäàåòñÿ îêîëî äâóõñîò ñàìîäåÿòåëüíûõ èñïîëíèòåëåé è ôîëüêëîðíûõ àíñàìáëåé èç ðåãèîíîâ Òàòàðñòàíà è Ðîññèè.
Èíäåêñ öèòèðóåìîñòè àãåíòñòâà ïî èòîãàì ÿíâàðÿ – ìàðòà ñîñòàâèë 464,46.
Ýêñïîçèöèÿ ðàñêðûâàåò ìíîãîãðàííîñòü òàëàíòà ïîýòà, òâîð÷åñòâî êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíî ñ èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè íà÷àëà XX âåêà.