Ãëàâà Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó: Ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü ×Ì, êàê Áàðñåëîíà – Îëèìïèàäó

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎáùåñòâîÑïðàâêè
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü ïèàð, ïîëó÷åííûé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â Êàçàíè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà. Îá ýòîì ïðåäñåäàòåëü ãîñêîìèòåòà Ñåðãåé Èâàíîâ çàÿâèë â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
«Ñëåäóþùàÿ öåëü – èñïîëüçîâàòü ÷åìïèîíàò, òîò ïèàð è îïûò, êîòîðûé ìû ïîëó÷èëè â ðàáîòå ñ èíîñòðàííûìè áîëåëüùèêàìè, äëÿ äàëüíåéøåãî óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà», – îòìåòèë îí.
Èâàíîâ ïîäâåë ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà â òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî «âñå ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé».
«Ó íàñ ïîáûâàëè ìèðîâûå çâåçäû – Ðîíàëäî, Ìåññè, Íåéìàð. Ýòî ëþäè, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ñòîÿòü â ñòà ìåòðàõ äëÿ ìíîãèõ ìå÷òà, à ó íàñ ìîæíî ïîñìîòðåòü, ãäå îíè áûëè è ÷òî äåëàëè. Âîò ýòî ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü, êàê Áàðñåëîíà èñïîëüçîâàëà Îëèìïèàäó, ïîýòàïíî óâåëè÷èâàÿ òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó. Ñðåäè çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä òóðîòðàñëüþ ÐÒ, îí âûäåëèë ñîçäàíèå íîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ è âûõîä íà íîâûå ðûíêè.
Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ìîæíî áóäåò ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.
Òàòàðñòàí äîëæåí èñïîëüçîâàòü ïèàð-ýôôåêò îò ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà, ïîä÷åðêíóë Èâàíîâ.
ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå äíåì íàïðîòèâ äîìà ¹11 ïî óëèöå Ãåîôèçè÷åñêàÿ.
Èíèöèàòîð ïðîåêòà – ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäû ïî òàòàðñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå Þòî Õèøèÿìà.
Ñàáàíòóé ïðîõîäèò â ñåëå Àëüìåíåâî Êóðãàíñêîé îáëàñòè.
Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ðåñïóáëèêå ñòåïåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè áóäåò äîñòèãàòü ÷åòâåðòîãî êëàññà.
Òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, ðàçðàáîòàííûé â Òàòàðñòàíå, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ èç ÎÀÝ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â÷åðà äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà.
Ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè êîíòðîëèðóþò êîíöåíòðàöèþ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â âûáðîñàõ çàâîäà.
Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.
Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.
Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».
Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.
Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.
Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.
Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.
Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.