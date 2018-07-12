Ãëàâíîå
Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû

Òàòàð-èíôîðì

14 èþëÿ 2018, 10:58

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎáùåñòâîÑïðàâêè

Ãëàâà Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó: Ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü ×Ì, êàê Áàðñåëîíà – Îëèìïèàäó

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Òàòàðñòàí äîëæåí èñïîëüçîâàòü ïèàð-ýôôåêò îò ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà, ïîä÷åðêíóë Èâàíîâ.

(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü ïèàð, ïîëó÷åííûé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â Êàçàíè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà. Îá ýòîì ïðåäñåäàòåëü ãîñêîìèòåòà Ñåðãåé Èâàíîâ çàÿâèë â èíòåðâüþ ãåíäèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

«Ñëåäóþùàÿ öåëü – èñïîëüçîâàòü ÷åìïèîíàò, òîò ïèàð è îïûò, êîòîðûé ìû ïîëó÷èëè â ðàáîòå ñ èíîñòðàííûìè áîëåëüùèêàìè, äëÿ äàëüíåéøåãî óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà», – îòìåòèë îí.

Èâàíîâ ïîäâåë ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà â òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöå. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî «âñå ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé».

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°

«Ó íàñ ïîáûâàëè ìèðîâûå çâåçäû – Ðîíàëäî, Ìåññè, Íåéìàð. Ýòî ëþäè, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ñòîÿòü â ñòà ìåòðàõ äëÿ ìíîãèõ ìå÷òà, à ó íàñ ìîæíî ïîñìîòðåòü, ãäå îíè áûëè è ÷òî äåëàëè. Âîò ýòî ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü, êàê Áàðñåëîíà èñïîëüçîâàëà Îëèìïèàäó, ïîýòàïíî óâåëè÷èâàÿ òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó. Ñðåäè çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä òóðîòðàñëüþ ÐÒ, îí âûäåëèë ñîçäàíèå íîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ è âûõîä íà íîâûå ðûíêè.

Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ìîæíî áóäåò ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû
Íîâîñòè äíÿ
11:14
Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ âûñìåÿëè âûñòóïëåíèå Ïîðîøåíêî íà ñàììèòå ÍÀÒÎ
10:58
Ãëàâà Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó: Ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü ×Ì, êàê Áàðñåëîíà – Îëèìïèàäó

Òàòàðñòàí äîëæåí èñïîëüçîâàòü ïèàð-ýôôåêò îò ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà, ïîä÷åðêíóë Èâàíîâ.

10:42
Óêðàèíà ìîæåò îñòàòüñÿ áåç Coca-Cola
10:25
Â Àëüìåòüåâñêå â âûëåòåâøåé ñ äîðîãè èíîìàðêå ïîñòðàäàëè äâîå äåòåé è àâòîëåäè

ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå äíåì íàïðîòèâ äîìà ¹11 ïî óëèöå Ãåîôèçè÷åñêàÿ.

10:22
Â ßïîíèè íà÷àëè ïåðåâîäèòü íà ÿïîíñêèé ÿçûê íîâîñòè ñ òàòàðîÿçû÷íûõ ðåñóðñîâ

Èíèöèàòîð ïðîåêòà – ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäû ïî òàòàðñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå Þòî Õèøèÿìà.

10:07
Òåëî ïðîïàâøåãî âî âðåìÿ ïîõîäà ïîäðîñòêà íàøëè â ãîðàõ ïîä Ñî÷è
10:06
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèáûë â Êóðãàí íà Ñàáàíòóé

Ñàáàíòóé ïðîõîäèò â ñåëå Àëüìåíåâî Êóðãàíñêîé îáëàñòè.

09:54
Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ÐÒ ñîõðàíèòñÿ âûñîêàÿ ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü ëåñîâ

Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ðåñïóáëèêå ñòåïåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè áóäåò äîñòèãàòü ÷åòâåðòîãî êëàññà.

09:40
Äðóãèå ñòðàíû çàèíòåðåñîâàëèñü «Êîðòåæîì»
09:30
Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû

Òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, ðàçðàáîòàííûé â Òàòàðñòàíå, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ èç ÎÀÝ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.

09:27
Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè àâòîëåäè, ñáèâøåé ðåáåíêà â Êàçàíè

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â÷åðà äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà.

09:06
Ðàêåòû «Êèíæàë» ïðîøëè óñïåøíîå èñïûòàíèå
09:01
Â Ãâàòåìàëå â ïîäëîäêå îáíàðóæèëè êîêàèí ñ èçîáðàæåíèåì Íåéìàðà
08:30
ÌÑÇ â Øâåéöàðèè: áëàãîäàðÿ 5-ñòóïåí÷àòîé î÷èñòêå èç òðóáû âûõîäÿò ëèøü âîäà â âèäå ïàðà è àçîò

Ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè êîíòðîëèðóþò êîíöåíòðàöèþ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â âûáðîñàõ çàâîäà.

08:00
Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû

Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

07:12
Âåòåðàíàì Âûñîêîãîðñêîãî ðàéîíà âðó÷åíû ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä»

Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.

06:36
Â Êàçàíè ïîëíîñòüþ çàêðîþò ÷àñòü óëèöû 2-ÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ

Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.

05:21
Îáùåñòâåííèêè Åëàáóãè ïðîâåðèëè ðàáîòó ëåòíèõ ëàãåðåé

Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».

04:22
Â Çàèíñêå îòïðàçäíîâàëè «Ïåòðîâ äåíü»

Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.

03:36
Â «Þíîì ïàðàøþòèñòå» 600 âîñïèòàííèêîâ ïðîõîäÿò àðìåéñêóþ çàêàëêó

Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.

02:20
Äëÿ æèòåëåé Âåðõíåóñëîíñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ íà îñòðîâ-ãðàä Ñâèÿæñê

Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.

01:15
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» äåéñòâóþò ÷åòûðå ìóëüòèìåäèéíûå ýêñïîçèöèè

Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.

00:20
Æèòåëü Òóêàåâñêîãî ðàéîíà ñòàë ïîáåäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî Ñàáàíòóÿ

Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.

13.07 23:50
Â õîçÿéñòâå «Ãèãàíò» Òóêàåâñêîãî ðàéîíà øêîëüíèêè òðóäîóñòðîèëèñü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ

Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.

13.07 23:38
Ãëàâà Åâðîêîìèññèè ïîêèíóë ñàììèò ÍÀÒÎ â èíâàëèäíîì êðåñëå
Ñîáûòèÿ

14 èþëÿÑåìü ôàêòîâ ïðî íàïàäàþùåãî ñáîðíîé Ðîññèè Àðòåìà Äçþáó

14 èþëÿÑåðãåé Èâàíîâ: Íåéìàð è Ìåññè ïîòåðïåëè ôèàñêî â Êàçàíè, à ìû áóäåì íà ýòîì çàðàáàòûâàòü

13 èþëÿÑàìîå áîëüøîå êëàäáèùå â Ïîâîëæüå âîçâîäÿò â Êàçàíè: ïîÿâèòñÿ ëè çäåñü êðåìàòîðèé?

13 èþëÿÃàçïðîìáàíê: íîâàÿ ìîäåëü ðàáîòû ñ çàñòðîéùèêàìè

13 èþëÿÊàçàíñêèå âûõîäíûå: ÷àéíûé ôåñòèâàëü, êîëüöåâûå ãîíêè è ìîðîæåíîå

13 èþëÿÀíòðîïîëîã Îëüãà Äðåíäà: «Â Ïîëüøå áûë îñîçíàííî çàïóùåí ïðîöåññ àêòèâíîãî çàáûâàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà»

12 èþëÿÍåôòÿíîé ñàììèò-2018: Íîâûå òåõíîëîãèè, ñòàâêà íà ÷åëîâåêà è èìïîðòîçàìåùåíèå