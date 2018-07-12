Ãëàâíîå
Ãåíäèðåêòîð ÌÑÇ â Ëåéïöèãå: Íåò íèêàêèõ äàííûõ î òîì, ÷òî íàø çàâîä ïîðòèò çäîðîâüå ñîòðóäíèêîâ

Òàòàð-èíôîðì

14 èþëÿ 2018, 09:30

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎáùåñòâî

Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, ðàçðàáîòàííûé â Òàòàðñòàíå, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ èç ÎÀÝ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.

(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

Èâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ðåñïóáëèêó âïåðâûå ïîñåòèëè òóðèñòû èç Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°

«Îíè (òóðèñòû èç ÎÀÝ – ïðèì. Ò-è) ïðèåçæàëè òîëüêî â Òàòàðñòàí. Çäåñü èì î÷åíü ïîíðàâèëèñü ïðèðîäà, êóõíÿ, îáñòàíîâêà, ëþäè. Äëÿ íàñ ïîäïèñàíèå òàêîãî ñîãëàøåíèÿ è ââåäåíèå ìåõàíèçìà îòêðûâàåò áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ», – îòìåòèë ãëàâà ãîñêîìèòåòà.

Ïî åãî ñëîâàì, òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, êîòîðûé ïðåäëàãàåò Òàòàðñòàí òóðèñòàì èç ÎÀÝ, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ñòðàíû.

«Ñåé÷àñ äîëæíû áûòü äî êîíöà ïðîïèñàíû ìåõàíèçìû, êàê ãðàæäàíå ÎÀÝ ñìîãóò âúåçæàòü â Ðîññèþ áåç âèç, òàê êàê ìû óæå ïîñëåäíèå äâà ãîäà âåäåì ðàáîòó ïî ïðîäâèæåíèþ íàøèõ ðåñóðñîâ íà ðûíêå ñòðàí Ïåðñèäñêîãî çàëèâà: Èðàíà, Êóâåéòà, Áàõðåéíà, ÎÀÝ», – îòìåòèë Èâàíîâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ, Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð°

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó ïîä÷åðêíóë, ÷òî îòìåíà âèç – ýòî «áîëüøîé øàã âïåðåä» è äîëãîæäàííîå ñîáûòèå äëÿ Òàòàðñòàíà.

Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ìîæíî áóäåò ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû
Íîâîñòè äíÿ
10:06
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèáûë â Êóðãàí íà Ñàáàíòóé

Ñàáàíòóé ïðîõîäèò â ñåëå Àëüìåíåâî Êóðãàíñêîé îáëàñòè.

09:54
Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ÐÒ ñîõðàíèòñÿ âûñîêàÿ ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü ëåñîâ

Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ðåñïóáëèêå ñòåïåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè áóäåò äîñòèãàòü ÷åòâåðòîãî êëàññà.

09:40
Äðóãèå ñòðàíû çàèíòåðåñîâàëèñü «Êîðòåæîì»
09:30
Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû

Òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, ðàçðàáîòàííûé â Òàòàðñòàíå, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ èç ÎÀÝ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.

09:27
Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè àâòîëåäè, ñáèâøåé ðåáåíêà â Êàçàíè

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â÷åðà äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà.

09:06
Ðàêåòû «Êèíæàë» ïðîøëè óñïåøíîå èñïûòàíèå
09:01
Â Ãâàòåìàëå â ïîäëîäêå îáíàðóæèëè êîêàèí ñ èçîáðàæåíèåì Íåéìàðà
08:30
Ãåíäèðåêòîð ÌÑÇ â Ëåéïöèãå: Íåò íèêàêèõ äàííûõ î òîì, ÷òî íàø çàâîä ïîðòèò çäîðîâüå ñîòðóäíèêîâ

Äåëåãàöèÿ èç ÐÒ îñìîòðåëà ìóñîðîñæèãàòåëüíûé çàâîä â øâåéöàðñêîì Ëþöåðíå.

08:00
Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ðûáîëîâíûå áàçû íà áåðåãàõ Âîëãè è Êàìû

Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

07:12
Âåòåðàíàì Âûñîêîãîðñêîãî ðàéîíà âðó÷åíû ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä»

Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.

06:36
Â Êàçàíè ïîëíîñòüþ çàêðîþò ÷àñòü óëèöû 2-ÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ

Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.

05:21
Îáùåñòâåííèêè Åëàáóãè ïðîâåðèëè ðàáîòó ëåòíèõ ëàãåðåé

Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».

04:22
Â Çàèíñêå îòïðàçäíîâàëè «Ïåòðîâ äåíü»

Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.

03:36
Â «Þíîì ïàðàøþòèñòå» 600 âîñïèòàííèêîâ ïðîõîäÿò àðìåéñêóþ çàêàëêó

Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.

02:20
Äëÿ æèòåëåé Âåðõíåóñëîíñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèþ íà îñòðîâ-ãðàä Ñâèÿæñê

Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.

01:15
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» äåéñòâóþò ÷åòûðå ìóëüòèìåäèéíûå ýêñïîçèöèè

Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.

00:20
Æèòåëü Òóêàåâñêîãî ðàéîíà ñòàë ïîáåäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî Ñàáàíòóÿ

Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.

13.07 23:50
Â õîçÿéñòâå «Ãèãàíò» Òóêàåâñêîãî ðàéîíà øêîëüíèêè òðóäîóñòðîèëèñü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ

Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.

13.07 23:38
Ãëàâà Åâðîêîìèññèè ïîêèíóë ñàììèò ÍÀÒÎ â èíâàëèäíîì êðåñëå
13.07 23:32
Íàâàñ âåðíóëñÿ â «Ðóáèí»

Èñïàíñêèé çàùèòíèê ñíîâà áóäåò èãðàòü â êîìàíäå Êóðáàíà Áåðäûåâà.

13.07 23:26
ÌÈÄ ÐÔ âûðàçèë ïðîòåñò ïîñëó Ãðåöèè â ñâÿçè ñ âûñûëêîé äèïëîìàòîâ
13.07 23:12
Òðàìï îïîçäàë íà ÷àåïèòèå ê àíãëèéñêîé êîðîëåâå
13.07 22:58
Â Êàçàíè î÷èñòèëè îò ìóñîðà äíî è áåðåãà îçåðà Ëåñíîå

Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ñîáðàëè âîñåìü êóáîìåòðîâ ìóñîðà.

13.07 22:36
Âëàäèìèð Ýòóø ãîñïèòàëèçèðîâàí ïîñëå îòäûõà çà ãðàíèöåé
13.07 22:18
Âðà÷è-äàéâåðû èç Êàçàíè ïîäíèìóò ñî äíà îçåðà â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ñàìîëåò âðåìåí âîéíû

Âîåííûé Ïå-2 ïîñëå ðåñòàâðàöèè óñòàíîâÿò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

Ñîáûòèÿ

14 èþëÿÑåìü ôàêòîâ ïðî íàïàäàþùåãî ñáîðíîé Ðîññèè Àðòåìà Äçþáó

14 èþëÿÑåðãåé Èâàíîâ: Íåéìàð è Ìåññè ïîòåðïåëè ôèàñêî â Êàçàíè, à ìû áóäåì íà ýòîì çàðàáàòûâàòü

13 èþëÿÑàìîå áîëüøîå êëàäáèùå â Ïîâîëæüå âîçâîäÿò â Êàçàíè: ïîÿâèòñÿ ëè çäåñü êðåìàòîðèé?

13 èþëÿÃàçïðîìáàíê: íîâàÿ ìîäåëü ðàáîòû ñ çàñòðîéùèêàìè

13 èþëÿÊàçàíñêèå âûõîäíûå: ÷àéíûé ôåñòèâàëü, êîëüöåâûå ãîíêè è ìîðîæåíîå

13 èþëÿÀíòðîïîëîã Îëüãà Äðåíäà: «Â Ïîëüøå áûë îñîçíàííî çàïóùåí ïðîöåññ àêòèâíîãî çàáûâàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà»

12 èþëÿÍåôòÿíîé ñàììèò-2018: Íîâûå òåõíîëîãèè, ñòàâêà íà ÷åëîâåêà è èìïîðòîçàìåùåíèå