Èâàíîâ: Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Îòìåíà âèç ìåæäó Ðîññèåé è ÎÀÝ îòêðûëà äëÿ Òàòàðñòàíà áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
Èâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ðåñïóáëèêó âïåðâûå ïîñåòèëè òóðèñòû èç Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ.
«Îíè (òóðèñòû èç ÎÀÝ – ïðèì. Ò-è) ïðèåçæàëè òîëüêî â Òàòàðñòàí. Çäåñü èì î÷åíü ïîíðàâèëèñü ïðèðîäà, êóõíÿ, îáñòàíîâêà, ëþäè. Äëÿ íàñ ïîäïèñàíèå òàêîãî ñîãëàøåíèÿ è ââåäåíèå ìåõàíèçìà îòêðûâàåò áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òóðèñòîâ», – îòìåòèë ãëàâà ãîñêîìèòåòà.
Ïî åãî ñëîâàì, òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, êîòîðûé ïðåäëàãàåò Òàòàðñòàí òóðèñòàì èç ÎÀÝ, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ñòðàíû.
«Ñåé÷àñ äîëæíû áûòü äî êîíöà ïðîïèñàíû ìåõàíèçìû, êàê ãðàæäàíå ÎÀÝ ñìîãóò âúåçæàòü â Ðîññèþ áåç âèç, òàê êàê ìû óæå ïîñëåäíèå äâà ãîäà âåäåì ðàáîòó ïî ïðîäâèæåíèþ íàøèõ ðåñóðñîâ íà ðûíêå ñòðàí Ïåðñèäñêîãî çàëèâà: Èðàíà, Êóâåéòà, Áàõðåéíà, ÎÀÝ», – îòìåòèë Èâàíîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó ïîä÷åðêíóë, ÷òî îòìåíà âèç – ýòî «áîëüøîé øàã âïåðåä» è äîëãîæäàííîå ñîáûòèå äëÿ Òàòàðñòàíà.
Ïîëíîñòüþ èíòåðâüþ ìîæíî áóäåò ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat.ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ñàáàíòóé ïðîõîäèò â ñåëå Àëüìåíåâî Êóðãàíñêîé îáëàñòè.
Ñ 14 ïî 16 èþëÿ â ðåñïóáëèêå ñòåïåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè áóäåò äîñòèãàòü ÷åòâåðòîãî êëàññà.
Òóðèñòè÷åñêèé ïðîäóêò, ðàçðàáîòàííûé â Òàòàðñòàíå, ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ èç ÎÀÝ, ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â÷åðà äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà.
Äåëåãàöèÿ èç ÐÒ îñìîòðåëà ìóñîðîñæèãàòåëüíûé çàâîä â øâåéöàðñêîì Ëþöåðíå.
Ãîñêîìèòåò ÐÒ ïî òóðèçìó íàìåðåí ðàçâèâàòü ðûáîëîâíûé òóðèçì â àêâàòîðèè Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåéíà è Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» ïîëó÷èëè æèòåëè ðàéîíà – Ãóìàð Ðàìàçàíîâ, Ïàâåë Ëÿäêîâ, Èâàí Ìèòðîøèí.
Ó÷àñòîê â ðàéîíå äîìà ¹ 10 áóäåò ïåðåêðûò ñ 23 èþëÿ äî 4 àâãóñòà.
Ðåéä îðãàíèçîâàëè â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî êîíòðîëÿ», à òàêæå ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ».
Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ëþáèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû ìåðèëèñü ñèëàìè â íàöèîíàëüíîé áîðüáå, àðìðåñòëèíãå, ðåñòëèíãå, ãèðåâîì ñïîðòå.
Ðåáÿòà æèâóò â ïàëàòêàõ, õîäÿò â êàìóôëÿæå, èõ áûò è ðàñïîðÿäîê äíÿ, ïðèáëèæåííûé ê âîåííîìó, äåòàëüíî ðàñïèñàí.
Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè ìóçåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû è ñîâåðøèëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, ëþáóÿñü êðàñîòàìè ýòîãî ñòàðèííîãî ãîðîäà ñ åãî íåîáû÷íîé èñòîðèåé.
Â ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè.
Èëüíàç Ðàìàçàíîâ ó÷àñòâîâàë â òàòàðî-áàøêèðñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êèëîãðàììîâ.
Â ïåðèîä óáîðêè þíûå ìåõàíèçàòîðû ïåðåñÿäóò íà êîìáàéíû è íà÷íóò ðàáîòàòü ïîìîùíèêàìè êîìáàéíåðîâ.
Èñïàíñêèé çàùèòíèê ñíîâà áóäåò èãðàòü â êîìàíäå Êóðáàíà Áåðäûåâà.
Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ñîáðàëè âîñåìü êóáîìåòðîâ ìóñîðà.
Âîåííûé Ïå-2 ïîñëå ðåñòàâðàöèè óñòàíîâÿò â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.