Навас вернулся в «Рубин»

Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 38-летний испанский защитник Сесар Навас прибыл в расположение «Рубина» на сборы в Австрию, информирует пресс-служба клуба.

Сайт сообщает, что испанец передал всем привет и отправился в отель.

Контракт 38-летнего футболиста с казанцами завершился 30 июня этого года. Чуть ранее он прилетел в Казань со своей семьей и провел переговоры о своем будущем. Если Навас вновь в «Рубине», значит, он хочет и дальше играть в команде Курбана Бердыева, что он и делал в Казани, и в Ростове-на-Дону.

Кроме того, на просмотре «Рубина» находится бывший защитник «Шинника» Дмитрий Чистяков, уже сыгравший за казанцев в первом австрийском спарринге с «Адмирой-Ваккер» (1:0 в пользу казанцев). 14 июля в планах «Рубина» — второй контрольный матч на австрийском сборе с хорватским «Хайдуком» (Сплит).