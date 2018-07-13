Навас вернулся в «Рубин»

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). 38-летний испанский защитник Сесар Навас прибыл в расположение «Рубина» на сборы в Австрию, информирует пресс-служба клуба.
Сайт сообщает, что испанец передал всем привет и отправился в отель.
Контракт 38-летнего футболиста с казанцами завершился 30 июня этого года. Чуть ранее он прилетел в Казань со своей семьей и провел переговоры о своем будущем. Если Навас вновь в «Рубине», значит, он хочет и дальше играть в команде Курбана Бердыева, что он и делал в Казани, и в Ростове-на-Дону.
Кроме того, на просмотре «Рубина» находится бывший защитник «Шинника» Дмитрий Чистяков, уже сыгравший за казанцев в первом австрийском спарринге с «Адмирой-Ваккер» (1:0 в пользу казанцев). 14 июля в планах «Рубина» — второй контрольный матч на австрийском сборе с хорватским «Хайдуком» (Сплит).
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