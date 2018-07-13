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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В казанской малосемейке из-за вспышки газовоздушной смеси пострадали мужчина и новорожденный, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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Новорожденного ребенка увезли в ДРКБ, а мужчину отправили в городскую клиническую больницу №7. Вспышка повредила окна на кухне и межкомнатную дверь.
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