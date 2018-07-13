Врачи-дайверы из Казани поднимут со дна озера в Мурманской области самолет времен войны

Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи – члены клуба подводного плавания Казанского государственного медицинского университета «Бентос» – поднимут самолет Пе-2 времен Великой Отечественной войны.

Казанские медики отправились в экспедицию сегодня. Дайверам предстоит поднять самолет со дна озера Среднее Ваенгское, которое находится рядом с Североморском в Мурманской области.

«Это категория очень сложных подводно-технических работ. Мы готовы к этой экспедиции. Часть самолета мы подняли зимой. Все части и сам самолет будут реставрироваться в мастерских в Кировском районе. В течение года его отреставрируют и установят в Казани, договоренность уже есть», – рассказал ИА «Татар-информ» президент клуба «Бентос», врач-эндокринолог, к. м. н., Ринат Галимов.

Аквалангистам придется опускаться на глубину до 22 метров, что можно сравнить с высотой девятиэтажного дома. Температура воды в озере, по словам Рината Галимова, варьируется от минус двух до плюс 15 градусов по Цельсию.

Погружаться медики-исследователи будут парами – стандартное правило аквалангистов.

«Группа пробудет под водой час-полтора, после чего поднимается на сушу. Погружается следующая группа, также парами. Всего в экспедицию отправились 20 человек», – отметил Ринат Галимов.

Казанская команда отправилась в экспедицию на 10 дней. По подсчетам дайверов, за это время самолет полностью поднимут.

Известно, что этот Пе-2 потерпел крушение, когда возвращался с задания в 1942 году. На борту находились три члена экипажа: летчик, штурман и борт-стрелок.

Пе-2 – советский пикирующий бомбардировщик, самый массовый в советском производстве. Самолет активно применялся в частях фронтовой и морской авиации с первых дней Великой Отечественной войны и до ее конца, а также в боях с Японией.