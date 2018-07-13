В Казани очистили от мусора дно и берега озера Лесное

Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялась экологическая акция по очистке от мусора дна и берегов озера Лесное. Всего участникам мероприятия удалось собрать 8 куб. м мусора, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Мусор убирали сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ, члены отделения Русского географического общества в РТ, представители Федерации подводного спорта РТ, политические и общественные активисты, участники экологических и социальных движений, отмечает пресс-служба отделения РГО в РТ.
В том числе водолазы Русского географического общества ныряли на глубину 2 м и собрали со дна 10 кг мусора. Среди него были пластиковые бутылки, и стеклянные банки, и полиэтиленовые пакеты, и даже автомобильная шина, рассказал водолаз Максим Астахов.
Это была третья с начала 2018 года акция по очистке водоемов республики с помощью водолазов. Запланировано проведение еще пяти подобных мероприятий в Казани, Альметьевске, Нурлате и Нижнекамске.
Начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии Татарстана Руслан Фаткуллин отметил рост уровня экологической культуры и сознательности среди жителей республики. По его словам, природоохранные мероприятия собирают людей разных возрастов и предпочтений.
За 2017 год в рамках акций, проводимых Минэкологии РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества, было собрано более 500 т мусора, убрана 43 тыс. кв. м прибрежной территории и 16 тыс. кв. м. дна. Число участников мероприятий превысило 4 тыс. человек.
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