Глава Еврокомиссии покинул саммит НАТО в инвалидном кресле

У Юнкера случился приступ болевого синдрома на саммите.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покинул саммит НАТО в инвалидном кресле. Снимок руководителя ЕК опубликовала ВВС.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе у Юнкера случился приступ ишиалгии — болевого синдрома, отметил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, глава ЕК принимает лекарства и уже чувствует себя лучше. Юнкер продолжит свою работу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нетвердо стоящий на ногах глава ЕК чуть не упал на Порошенко на саммите НАТО.