Центр стратегических разработок занялся исследованием мобильности россиян

Любой желающий может принять участие в опросе, проводимом ЦСР.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Центр стратегических разработок (ЦСР) занялся исследованием того, куда и почему переезжают граждане России.

Опрос будет проведен в рамках исследования о городах страны, нацеленного на определение ключевых направлений городской политики в России. Это позволит повысить конкурентоспособность городов, создать благоприятные условия для жизни в них и ведения бизнеса, отмечает пресс-служба ЦСР.

На данный момент данные о том, почему россияне уезжают или остаются в родных городах, отсутствуют. Собранная Росстатом информация носит количественный характер.

Миграция граждан внутри страны отличает страны с большой численностью населения. Из наблюдений ведущих урбанистов и социологов следует, что молодые люди предпочитают жить в крупных городах. При этом первым поколением, которым комфортнее жить именно в городах с населением свыше 250 тыс. человек, стали миллениалы – люди, родившиеся в 1984 – 2004 годах.

Исследование будет проводится в течение июля этого года, а его результаты будут опубликованы уже в августе. Любой желающий может принять в нем участие, ответив на несколько вопросов по ссылке или записав ответы друзей и родственников.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году. Совет некоммерческой организации возглавляет председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.