В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Трампа

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Помощник Президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о подробностях встречи главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки, сообщает РИА Новости.
Встреча лидеров двух стран начнется в 13.00 по московскому времени, она пройдет в Президентском дворце. «Сколько Президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере, с нашей стороны», — сказал Ушаков.
После переговоров Путина и Трампа пройдет рабочий ланч с участием российской и американской делегаций. Отмечается, что в их состав пока входят только главы МИД государств.
На встрече главы стран обсудят кризис в Сирии. Центральной же темой саммита будет состояние двусторонних отношений, уточнил Ушаков.
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