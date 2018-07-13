ИА «Татар-информ» в I квартале 2018 года стало самым цитируемым СМИ Татарстана

Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В I квартале 2018 года информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым среди СМИ Татарстана. Рейтинг республиканских медиаресурсов подготовила компания «Медиалогия».

Индекс цитируемости ИА «Татар-информ» по итогам января – марта составил 464,46.

Ранее агентство возглавляло топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана по версии компании «Медиалогия» в I и III кварталах 2017 года. По итогам же прошлого года в целом «Татар-информ» оказался вторым по индексу цитируемости.