На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На берегу одного из озер в Пестречинском районе РТ оборудовали незаконный частный пляж . В поселке Кощаковоское один из местных жителей установил забор, который перекрыл проход к пляжу на реке Шемелка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщило в Татарстанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Жители и владельцы дач Кощаковского рассказали, что забор поставили в прошлом году, а вся территория вокруг озера перерыта глубокими канавами.

«Проехать на машине тут невозможно, да и просто пройти достаточно проблематично – канавы очень глубокие. Еще и забор этот поставили, кто-то видимо решил сделать себе частный пляж», – рассказала отдыхающая на озере девушка.

Действительно, за забором виден красивый ухоженный пляж с небольшим причалом. Попасть туда можно только спустившись вниз к озеру, пробираясь через кусты и ямы – там как раз и заканчивается забор. А начинается забор у границ садового общества, которое тоже ограждено – обойти ограждение с другой стороны невозможно.

Как выяснили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые прибыли на место с проверкой, забор поставлен незаконно.

«Это очень сложная ситуация – вся береговая полоса размежевана и предоставлена в собственность. Если владельцы ее застроят, выхода на водный объект не будет», – объяснил природоохранный межрайонный прокурор РТ Ильсур Гильмутдинов.

Участок земли, на котором возвели забор, принадлежит садовому обществу «Тверетиновский», но его представителя на месте не оказалось.

«В настоящее время подготовлено и будет отправлено извещение в адрес представителя для явки в Управление и составления протокола в отношении юридического лица по статье несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе кодекса об административных правонарушениях», – объяснили в прокуратуре.