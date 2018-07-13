Приставы Татарстана арестовали 65 авто во время дорожных рейдов по должникам

Сегодня судебные приставы вышли в очередной рейд с ГИБДД для поиска должников на дорогах.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). За шесть месяцев текущего года приставы арестовали автомобили у 65 водителей во время совместных рейдов с ГИБДД.

Сегодня судебные приставы-исполнители вновь отправились в рейд на поиск должников вместе с Федеральной налоговой службой и дорожной полицией. Для того, чтобы поймать неплательщиков, они выбрали оживленный участок дороги на Горьковском шоссе – в пятницу после полудня здесь особенно много авто.

Чтобы не останавливаться всех подряд, сотрудники Федеральной службы судебных приставов с 2013 года используют специальный аппарат «Дорожный пристав», который состоит из видеокамеры и ноутбука. Всего их в Татарстане 16.

«Камера выставляется за 500 метров от машины приставов, она фиксирует госномера машин и переводит данные в систему. Как только в кадр попадает номер должника, она передает сигнал сотруднику на ноутбук», – рассказывает судебный пристав-исполнитель Константин Большаков.

При помощи «Дорожного пристава» за шесть месяцев этого года уже взыскали 7 миллионов долгов и арестовали 65 авто, в прошлом году таким образом казна пополнилась на 30 миллионов, рассказала пресс-секретарь ФССП по РТ Лилия Халимова.

За небольшие долги автомобили не арестовывают, однако могут наложить арест, к примеру, на магнитолу или антирадар – приставы взыскивают имущество соразмерно долгу.

«Когда мы останавливаем должника, предлагаем ему оплатить штраф на месте с помощью специального устройства как наличным, так и безналичным расчетом. Если у человека нет возможности на месте оплатить задолженность, то приставы арестовывают имущество», – уточняет Константин Большаков.

Отказавшийся платить должник рискует попасть под административную ответственность за неисполнение требований судебных приставов. В этом случае ему грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.

Сегодня одной из первых сотрудники ведомств остановили автоледи на «Фольксвагене». Женщина очень испугалась, увидев так много людей в форме и журналистов с камерами, сразу расплакалась. Выяснилось, что иномарка принадлежит ее супругу, на котором числится два долга в размере 175 и 300 тысяч рублей.

«Женя, у меня забрали все документы! Пришли пожалуйста фотографию квитанции, они меня с камерой снимали!» – объясняла она кому-то по телефону.

Приставы как могли успокаивали женщину, но та никак не унималась.

«У нас уже все долги сняли! Мы очень пострадали из-за них, моего мужа даже сажали», – разнервничалась автоледи.

Остальные водители, которые попали во внимание приставов и сотрудников ГИБДД имели небольшие долги от пятисот до пяти тысяч рублей. Почти все согласились погасить оплатить долг, правда пришлось немного поспорить.

«У меня нет никаких долгов, я все оплатил», – эту фразу произнес каждый.

Однако, после проверки в Банке данных исполнительных производств имеющиеся долги подтверждались.

Всего в рамках рейда приставы взыскали более 70 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, у одного автовладельца арестовали «Тойоту Камри» за долг в 150 тысяч рублей. Если в течение 10 дней водитель не заплатит, ему придется проститься с иномаркой.



