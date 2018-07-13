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Татар-информ

13 июля 2018, 18:52

ОбществоHi-Tech

Эксперты определили самые ненадежные смартфоны в мире

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Антирейтинг устройств на Android возглавили гаджеты компании Samsung.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Эксперты компании по обеспечению безопасности данных Blancco сочли смартфоны производства корпорации Samsung самыми ненадежными устройствами на базе операционной системы Android. Это следует из опубликованного отчета компании.

Гаджеты Samsung возглавили антирейтинг смартфонов за I квартал 2018 года: в 27,4 процента из них через три месяца после начала работы возникали неполадки. Наименее надежными оказались такие модели, как Galaxy S7, Galaxy S7 edge и Galaxy S5.

Второе место среди проблемных устройств на базе Android заняли смартфоны Xiaomi с 14,2 процента сбоев, а третье – гаджеты Motorola с 9,6 процента. Четвертыми и пятыми стали модели Huawei и InFocus – 8,4 и 7,3 процента соответственно.

Устройства на базе iOS оказались в целом менее подвержены неполадкам: через три месяца проблемы возникли с 15,2 процента из них. При этом самыми проблемными среди продуктов корпорации Apple были признаны iPhone 6 и iPhone 6s – через три месяца неполадки появились у 22 и 16 процентов этих моделей.

Если владельцев гаджетов на iOS наиболее беспокоят недостатки, связанные с Wi-Fi и Bluetooth, то обладателей устройств на Android – трудности с зарядкой аккумулятора, неисправности камер и снижение общей производительности. 

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