Трамп назвал присоединение Крыма к РФ «катастрофой Обамы»

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возложил ответственность за присоединение Крыма к России на своего предшественника Барака Обаму, охарактеризовав ее как «катастрофу Обамы». Он сделал это в ходе совместной пресс-конференции с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.
При этом действующий американский лидер добавил, что, по его мнению, если бы США тогда возглавлял он, события бы развивались иначе.
Отвечая на вопрос о том, что он будет делать сейчас, будучи Президентом, Трамп заметил, что рассмотрит ситуацию, как и иные проблемы, которые он уже решил ранее.
Накануне Президент США заметил, что ему не нравится ситуация вокруг Крымского полуострова и он пока не знает, как она будет развиваться в дальнейшем. Вместе с тем он еще тогда возложил ответственность за случившееся на Обаму.
Ранее американский лидер высказался о возможности признания Крыма частью России. Позже в Белом доме уточнили позицию США по данному вопросу.
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