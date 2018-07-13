Рособрнадзор открыл горячую линию по приему в вузы абитуриентов с инвалидностью

Горячая линия ведомства будет работать вплоть до 10 августа.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Рособрнадзор открыл горячую линию по приему в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.

Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы, связанные с поступлением на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Вопросы принимаются по телефону: 8 (499) 455-16-80. Работа горячей линии продлится вплоть до 10 августа. Ответы на наиболее популярные вопросы будут размещены на сайте Рособрнадзора.