Организаторы детского мусульманского Сабантуя определили дресс-код для участников

На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Организаторы XI республиканского детского мусульманского Сабантуя определили дресс-код для участников мероприятия. Это тюбетейки для мужчин и платки для женщин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский мусульманский Сабантуй состоится 15 июля в селе Бурбаш Балтасинского района.



На праздник приедут гости не только из Татарстана, но и из Марий Эл и Чувашии, Ульяновской, Самарской и Кировской областей, других регионов России. На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов. Также состоится поэтический конкурс. Будет организован коллективный полуденный намаз на майдане. Все гости смогут отведать настоящий мусульманский плов.

Порадует юных гостей Сабантуя и солидный призовой фонд. Победитель в состязаниях по борьбе курэш получит скутер. Всего планируется провести 17 видов соревнований, будут разыграны ценные призы.