Организаторы детского мусульманского Сабантуя определили дресс-код для участников

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Организаторы XI республиканского детского мусульманского Сабантуя определили дресс-код для участников мероприятия. Это тюбетейки для мужчин и платки для женщин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский мусульманский Сабантуй состоится 15 июля в селе Бурбаш Балтасинского района.
На праздник приедут гости не только из Татарстана, но и из Марий Эл и Чувашии, Ульяновской, Самарской и Кировской областей, других регионов России. На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов. Также состоится поэтический конкурс. Будет организован коллективный полуденный намаз на майдане. Все гости смогут отведать настоящий мусульманский плов.
Порадует юных гостей Сабантуя и солидный призовой фонд. Победитель в состязаниях по борьбе курэш получит скутер. Всего планируется провести 17 видов соревнований, будут разыграны ценные призы.
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