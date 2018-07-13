Власти Казани за миллион рублей благоустроят берега четырех водоемов

Берега Казанки, Ноксы, Киндерки и водоема в Малых Клыках будут очищены от мусора и деревьев.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Администрация Советского района Казани определилась с победителем тендера на благоустройство берегов водоемов. Им стало ООО «Я-Порядок». Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно условиям тендера, берега рек Казанки, Ноксы и Киндерки, а также водоема в жилом массива Малые Клыки (в районе улицы Озерная) необходимо очистить от мусора и растущих у воды деревьев.

Работы должны быть проведены в срок до 15 октября текущего года.