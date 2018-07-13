Дом Аксенова открывает литературный марафон июля

Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Дом-музей Аксенова проведет литературный марафон июля, состоящий из трех мероприятий, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

18 июля состоится литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому. В этом году актеру и барду исполнилось бы 80 лет. Встреча состоится в 18.30 в Доме-музее Аксенова.

На следующий день, 19 июля, будет организована презентация книги «Тыгдым-Чагын». Ее авторами стали известные казанские поэты Сергей Кудряшов (автор книг стихов «Человек из сна» и «Теория непостоянства») и Нури Бурнаш (автор поэтические сборников «Двадцать одно» и «Графика»). Неожиданно для самих себя у них получилась самая веселая книга о Казани и ее окрестностях. Начало в 18.30 в сквере Аксенова.

Через неделю, 26 июля, в Доме-музее Аксенова организаторы подготовят творческий вечер Сергея Шабуцкого «Маяк маяка». Живущий в Бонне (Германия) Сергей Шабуцкий – поэт, редактор, переводчик, произведения которого переведены на белорусский, фламандский и французский языки. Начало в 18.00.