В Нацбиблиотеке РТ открывается посвященная 125-летию Маяковского выставка

Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ 16 июля состоится открытие выставки «Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась», посвященной 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Посетители выставки смогут увидеть статьи из периодических изданий, в числе которых – «Литература в школе», «Русская словесность», «Наука и религия», «Наука и жизнь», «Литературная газета» и другие.

Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.

Выставка будет работать с 16 по 31 июля с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.