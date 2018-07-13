В Нацбиблиотеке РТ открывается посвященная 125-летию Маяковского выставка

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ 16 июля состоится открытие выставки «Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась», посвященной 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Посетители выставки смогут увидеть статьи из периодических изданий, в числе которых – «Литература в школе», «Русская словесность», «Наука и религия», «Наука и жизнь», «Литературная газета» и другие.
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Выставка будет работать с 16 по 31 июля с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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