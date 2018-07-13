Успех сборной России на ЧМ-2018 снизил долю граждан, желающих запретить футбол в стране

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Менее трети россиян придерживается мнения о необходимости запрета профессионального футбола в стране и направления высвободившихся финансов на развитие детского спорта. К такому мнению пришли аналитики сервиса Superjob, опросив 1600 респондентов из 335 населенных пунктов всех федеральных округов.
Подобную финансовую рокировку по итогам опросов, проведенных с 9 по 11 июля, не одобряют 44 процента мужчин и 37 процентов женщин. За такую меру высказались 36 процентов мужчин и 28 процентов женщин, против – 44 и 37 процентов соответственно.
Причем одобряют соответствующую идею чаще респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (35 процентов опрошенных), а против запрета профессионального футбола чаще высказываются люди старше 45 лет (44 процента).
Если в мае, до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, запрет профессионального футбола в стране поддерживали 49 процентов россиян, то во время июльского опроса таких осталось всего 32 процента. При этом против запрета высказались 40 процентов, а еще 28 затруднились с ответом.
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