У Кировской дамбы в Казани столкнулись две иномарки, автоледи из «Ниссана» госпитализирована

47-летнюю женщину доставили в больницу с ушибом плеча и закрытой черепно-мозговой травмой.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани столкнулись, автоледи из «Ниссана» госпитализирована, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня днем на пересечении улицы Несмелова с Кировской дамбой.

В результате ДТП 47-летняя женщина-водитель «Ниссана» доставлена в городскую больницу №12 с ушибом плеча и закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель «Киа» не пострадала.

Казанские огнеборцы оказали первую помощь пострадавшей и отключили аккумуляторы иномарок.