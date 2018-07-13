Авария произошла сегодня днем в Приволжском районе на улице Кул Гали.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Казани автомобиль на большой скорости сбил ребенка на самокате, видео ДТП опубликовали пользователи социальных сетей.

Авария произошла сегодня днем в Приволжском районе города на улице Кул Гали.

На кадрах видно, как ребенок выходит на пешеходный переход, становится на самокат и пытается пересечь проезжую часть. В этот момент его сбивает отечественная легковушка. Ребенок пролетает на капоте несколько метров, а затем оказывается под колесами авто.

Как сообщил агентству собственный источник. Пострадавшего достали из-под колес и доставили в больницу. В данный момент он находится под наблюдением медиков.

Источник также сообщает, что данный пешеходный переход нарисован самовольно и не является настоящей «зеброй». Об этом свидетельствует и отсутствие знаков, предупреждающих о наличии перехода.