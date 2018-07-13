С начала года на водоемах Татарстана погиб 51 человек

Фото: архив, tatarstan.ru
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). С начала года на водных объектах Татарстана погиб 51 человек, в том числе 24 человека утонули во время купания в необорудованных местах. Об этом сегодня на республиканском совещании, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов, рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ – министр по делам ГО и ЧС республики Рафис Хабибуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.
В минувшем году за аналогичный промежуток времени в Татарстане погиб всего 21 человек. При этом число утонувших с начала купального сезона, который стартует 1 июня, по 12 июля в 2017-м составило девять человек, а в 2018-м – 43.
По трое утонувших насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Чистопольском районе. В Агрызском, Альметьевском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Менделеевском, Нижнекамском, Спасском и Тукаевском районах погибли на воде по два человека. В 2017 году в Агрызском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Спасском и Чистопольском районах не утонул ни один человек.
По мнению Рафиса Хабибуллина, одной из причин столь печального положения дел является отсутствие контроля за привлечением к ответственности граждан, совершающих административные правонарушения в местах отдыха на воде.
«Мы еженедельно будем подводить итоги, отслеживать изменения, там, где у нас работа будет слабо организована, – конечно же, мы будем спрашивать с наших руководителей районов и городов», – прокомментировал сложившуюся ситуацию Рустам Минниханов. По его словам, об организации следующего купального сезона следует думать уже сегодня.
В Татарстане уже сейчас проводятся работы по созданию условий для безопасного отдыха населения на воде. Запланировано создание 59 пляжей, причем сейчас в регионе насчитывается 33 действующих пляжа, также отметил в ходе совещания министр по делам ГО и ЧС.
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