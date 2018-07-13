Грузовой автомобиль «Скания» вспыхнул на трассе Сызрань – Волгоград.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Под Саратовом сгорела фура из Нижнекамска с полиэтиленом на 2 млн рублей, сообщили пользователи социальных сетей.

Грузовой автомобиль «Скания» вспыхнул минувшим днем на трассе Сызрань – Волгоград неподалеку от села Сторожевка. За рулем фуры сидел водитель из Татарстана, мужчина вез полиэтилен из Нижнекамска в Краснодар.

В результате инцидента пламя уничтожило весь товар. Подробности и причины случившегося уточняются.