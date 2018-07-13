Теперь на портале госуслуги РТ можно узнать, где находится эвакуированный автомобиль

Данные о местонахождении машины автовладелец может получить в разделе «Эвакуация».

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Теперь в сервисе госуслуги РТ можно узнать, где находится эвакуированный автомобиль.

Данные о местонахождении машины автовладелец может получить в разделе «Эвакуация». Для этого следует зарегистрироваться на портале или войти в личный кабинет и заполнить необходимую информацию об авто.

Стоит отметить, что в Play Маркет и App Store доступно для бесплатного скачивания мобильное приложение «Услуги РТ».