Студент КФУ завоевал титул студенческого лидера ПФО

Камолиддин Бобохонов удостоился права представлять Татарстан на окружном этапе после победы в республиканского конкурсе в апреле.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций К(П)ФУ Камолиддин Бобохонов завоевал титул «Студенческий лидер ПФО-2018», сообщает пресс-служба казанского вуза.

Окружной этап всероссийского конкурса состоялся в Перми, председатель профбюро ИСФНиМК смог обойти 12 соперников.

Бобохонов удостоился права представлять Татарстан на окружном этапе после победы в республиканского конкурсе в апреле.

На конкурсе приволжского этапа главы профсоюзов состязались в семи профессиональных испытаниях: «Проф.тест», «Автопортрет», «Правовая ситуация», «Биатлон», «Сюрприз», «Инфографика» и «Блиц». Камолиддин стал первым по итогам профессионального тестирования, а также конкурсов «Биатлон» и Блиц».

Благодаря победе Камолиддин Бобохонов стал студенческим лидером не только КФУ и Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа. Осенью он представит Поволжье в финале всероссийского конкурса.