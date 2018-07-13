Îêîëî 95 ïðîöåíòîâ ãîñòåé ×Ì îñòàëèñü äîâîëüíû âèçèòîì â Êàçàíü

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Ìèõàèë Çàõàðîâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Îêîëî 95 ïðîöåíòîâ ãîñòåé ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, ïîñåòèâøèõ Êàçàíü, îñòàëèñü äîâîëüíû âèçèòîì â ñòîëèöó ÐÒ. Èç íèõ ïðèìåðíî 75 ïðîöåíòîâ îöåíèëè ãîðîä íà äåñÿòêó ïî äåñÿòèáàëëüíîé øêàëå, à 20 ïðîöåíòîâ – íà âîñåìü èëè äåâÿòü áàëëîâ. Î ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó ñåãîäíÿ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ðàññêàçàë ãëàâà âåäîìñòâà Ñåðãåé Èâàíîâ.
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ïîëîâèíà áîëåëüùèêîâ, ïîñåòèâøèõ ñòîëèöó Òàòàðñòàíà âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ, ïëàíèðóþò âåðíóòüñÿ âíîâü â êà÷åñòâå òóðèñòîâ – óæå ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè.
«Åñëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëîñü â Êàçàíè, â Òàòàðñòàíå, òî áîëåëüùèêè îòìå÷àëè: ïåðâîå – ýòî àòìîñôåðà íåâåðîÿòíàÿ, íåçàáûâàåìàÿ, íåïîâòîðèìàÿ. Ýòî íàèáîëåå ÷àñòûé îòâåò, – óòî÷íèë Èâàíîâ. – Îòìå÷àëè ÿðêèå ïîçèòèâíûå ýìîöèè, êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè çäåñü, îòìå÷àëè âåëèêîëåïíóþ îðãàíèçàöèþ – áîëüøîé ïðàçäíèê, çðåëèùíîñòü, ãîñòåïðèèìíîñòü».
Ïî äàííûì ãîñêîìèòåòà, ðîññèéñêèõ áîëåëüùèêîâ ñðåäè ïîñåòèâøèõ â Êàçàíü áûëî îêîëî 58 ïðîöåíòîâ, èíîñòðàííûõ – 42 ïðîöåíòà. Ïîðòðåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî áîëåëüùèêà âûãëÿäåë òàê: ìóæ÷èíà â âîçðàñòå îò 24 äî 34 ëåò, ÷àùå âñåãî äîáðàâøèéñÿ äî Òàòàðñòàíà íà ñàìîëåòå â êîìïàíèè äðóçåé è îñòàíîâèâøèéñÿ â îòåëå èëè â õîñòåëå íà òðè äíÿ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Áåðåãà Êàçàíêè, Íîêñû, Êèíäåðêè è âîäîåìà â Ìàëûõ Êëûêàõ áóäóò î÷èùåíû îò ìóñîðà è äåðåâüåâ.
Êàìîëèääèí Áîáîõîíîâ óäîñòîèëñÿ ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü Òàòàðñòàí íà îêðóæíîì ýòàïå ïîñëå ïîáåäû â ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñå â àïðåëå.
Âñåãî ìåäèêè â Åëàáóæñêîì ðàéîíå îáñëåäîâàëè áîëåå 12,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
47-ëåòíþþ æåíùèíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó ñ óøèáîì ïëå÷à è çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé.
Â øîðò-ëèñò ôåñòèâàëÿ âîøëè 22 ôèëüìà èç 150 çàÿâëåííûõ – êàê ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è çàðóáåæíîãî.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèçâàë çàäóìàòüñÿ íàä îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè ñëåäóþùåãî êóïàëüíîãî ñåçîíà óæå ñåãîäíÿ.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå íà óëèöå Êóë Ãàëè.
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü «Ñêàíèÿ» âñïûõíóë íà òðàññå Ñûçðàíü – Âîëãîãðàä.
Äàííûå î ìåñòîíàõîæäåíèè ìàøèíû àâòîâëàäåëåö ìîæåò ïîëó÷èòü â ðàçäåëå «Ýâàêóàöèÿ».
Ïîëîâèíà áîëåëüùèêîâ, ïîñåòèâøèõ ñòîëèöó Òàòàðñòàíà âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ, ïëàíèðóþò âåðíóòüñÿ âíîâü â êà÷åñòâå òóðèñòîâ âìåñòå ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè.
Çà 15 ëåò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìèð áåç ñëåç» áîëåå ñòà äåòñêèõ áîëüíèö ïîëó÷èëè ïîìîùü â âèäå îáîðóäîâàíèÿ, ëåêàðñòâ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñòèòñÿ â çäàíèè áûâøåãî ñîöèàëüíîãî ïðèþòà.
Íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Âàõèòîâà äî äîìà ¹ 94 ïî óëèöå Õàäè Òàêòàøà áóäåò âåñòèñü ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíîãî òåïëîâîäà.
Íîâûå ñòàòüè, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàùèòÿò ïðàâà è ïàöèåíòîâ, è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ïîëóêèëîìåòðå îò ñåëà Ðóññêèé Àêòàø.
Ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè íà÷àëè ïðîâåðêó ïîñëå ñîîáùåíèÿ î ìàññîâîé ãèáåëè ðûáû.