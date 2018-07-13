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У Кировской дамбы в Казани столкнулись две иномарки, автоледи из «Ниссана» госпитализирована

Татар-информ

13 июля 2018, 17:22

Политика

Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»

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Президент США заявил, что Германия является фактически заложницей России из-за проекта «Северный поток-2».

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Заявление Президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России в энергетической сфере из-за проекта газопровода «Северный поток-2» – это «чистой воды идеология». Об этом в эфире программы Larry King Now на телеканале RT America заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, угрозы ввести санкции против компаний, которые являются участниками проекта «Северный поток-2», и высказывания, сводящиеся к тому, что «российский авторитарный газ хуже американского демократического газа», нельзя счесть примером честной конкуренции и отнести к экономической сфере.

Ранее Трамп сделал заявление, что Германия фактически является заложницей России в связи с соглашением о строительстве трубопровода «Северный поток-2».

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