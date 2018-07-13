Газопровод «Турецкий поток» готов на 66 процентов

По двум ниткам уложено более 1 тыс. 230 км труб, что составляет 66 процентов от общей протяженности морского участка газопровода.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). «Газпром» построил 66 процентов морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского холдинга.

В настоящее время по двум ниткам уложено более 1 тыс. 230 км труб, что составляет 66 процентов от общей протяженности морского участка газопровода, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция прорабатывают вариант продления «Турецкого потока» через Болгарию.

В российском МИД заявили, что для поставок газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» нужны 100-процентные гарантии реализации проекта.