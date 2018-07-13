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Татар-информ

13 июля 2018, 16:56

Экономика и финансыОбщество

В Нижнекамске представители банка ВТБ вручили детской больнице сертификат на 1,5 млн рублей

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Фото: Эльвира Мухаметдинова

За 15 лет реализации программы «Мир без слез» более ста детских больниц получили помощь в виде оборудования, лекарств и расходных материалов.

(Нижнекамск, 13 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске впервые прошла благотворительная акция банка ВТБ «Мир без слез»: руководству детской больницы с перинатальным центром вручили сертификат на 1,5 млн рублей.

По традиции сначала маленьким пациентам больницы показали праздничную программу с участием персонажей легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Фокусники вместе с заслуженной артисткой РФ Натальей Голубенцовой, которая считается «мамой» Степашки, показали интерактивное представление. Дети наблюдали за фокусами, соревновались в кричалках и отгадывали загадки. Кроме того, каждый из них получил от банка ВТБ чемоданчик с принадлежностями для рисования.

Перед церемонией вручения подарочного сертификата руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Венера Рахимова поблагодарила банк ВТБ за подарок, который действительно нужен городской детской больнице.

«Мы сегодня основательно занимаемся проблемой недоношенных младенцев. Ее решение требует серьезных вложений. И после обсуждения того, что же мы купим на сертификат, решили: это будет инкубатор для глубоко недоношенных детей. В своем решении мы исходили из того, что каждый ребенок желанен, но надо, чтобы он был еще и здоровым», – сказал главный врач городской детской больницы Рамиль Хамидуллин.

Начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий – вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев напомнил, что программа «Мир без слез» существует 15 лет. За эти годы более ста детских больниц получили помощь в виде оборудования, лекарств и расходных материалов. Сегодня благотворительной акцией банка ВТБ «Мир без слез» охвачены 52 региона России.

«Ежегодно с этой программой мы посещаем не менее 20 городов, ее бюджет составляет 40 млн рублей, – рассказал Ерофеев. – Особенность программы заключается в том, что она направлена на оказание помощи именно медучреждениям, которые в свою очередь посредством оборудования, приобретенного на благотворительные средства, оказывают помощь максимально возможному количеству нуждающихся. Так, недавно выяснили, что оборудованием, которое банк ВТБ подарил детской клинической больнице № 9 имени Сперанского в Москве, за семь лет воспользовались более 35 тыс. детей».

Представитель банка также подчеркнул, что с Татарстаном ВТБ связывают длительные дружеские и деловые отношения. Так, в прошлом году банк передал в дар Камскому детскому медицинскому центру в Набережных Челнах аппарат искусственной вентиляции легких. До этого он профинансировал покупку оборудования для детского травматолого-ортопедического отделения РКБ в Казани.

«В Нижнекамске мы впервые. Но надеемся, что у нас еще будут встречи», – заключил Александр Ерофеев, вручая подарочный сертификат.

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