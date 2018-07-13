В Елабуге появится новый детский сад

Дошкольное учреждение разместится в здании бывшего социального приюта.

(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 8-м микрорайоне Елабуги появится еще один детский сад, сообщает пресс-служба администрации Елабужского района.

Дошкольное учреждение разместится в здании бывшего социального приюта «Новый дом». Сам приют перестал работать в ноябре прошлого года из-за отсутствия получателей социальных услуг.

В этом здании до 2000 года уже работал детский сад. С предложением вернуть детсад на прежнее место представители родительского комитета обратились к заместителю Председателя Госсовета РТ Татьяне Ларионовой, которая приехала в город на открытие фестиваля «Летние вечера в Елабуге». Инициативу она поддержала и обещала оказать содействие в решении данного вопроса.